Covid | chiude la fortezza Gran Bretagna | multa di 5 000 sterline ai trasgressori

(Di martedì 23 marzo 2021) E’ unadi 5.00(pari a 5.800 euro) quella che idovranno pagare, qualora decidessero di metter piede fuori dalla. Lablinda le frontiere, impedendo a chiunque – da lunedì prossimo – di recarsi all’estero, se non per comprovati motivi di urgenze familiari, lavoro e salute. Un bando che resterà in vigore fino almeno alla fine di giugno: già adesso erano vietate le vacanze ‘fuori porta’ fino al 17 maggio, ma il divieto ha assunto ora forza di legge, estendendosi e introducendo pene per i disobbedienti. La reazione è dovuta ai timori per la terza ondata del Coronavirus che si sta abbattendo da un paio di settimane in tutta Europa. Al momento Londra risulta vaccinata per più della metà della popolazione adulta e il tasso di mortalità da ...