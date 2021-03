Coronavirus, cresce il numero dei contagi e dei morti. Galli: siamo in terza ondata, Sputnik è un’arma in più (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 18.765 (+4.919 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid-19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, con 551 vittime. Non si registravano tante vittime dal 26 gennaio, quando i morti furono 541. Ieri il numero dei decessi si attestava a 386 (+165). È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss che certifica che il tasso di positività è sceso al 5,6 per cento rispetto all'8,1 di ieri. Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 169.196 di ieri. I casi totali da inizio epidemia sono 3.419.616, i morti salgono invece a 105.879. Ci sono 560.654 attualmente positivi, in calo di 2.413 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.753.083 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.601. In isolamento domiciliare ci sono 528.680 persone ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono 18.765 (+4.919 rispetto a ieri) i nuovi casi di Covid-19 accertati in Italia nelle ultime 24 ore, con 551 vittime. Non si registravano tante vittime dal 26 gennaio, quando ifurono 541. Ieri ildei decessi si attestava a 386 (+165). È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss che certifica che il tasso di positività è sceso al 5,6 per cento rispetto all'8,1 di ieri. Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, contro i 169.196 di ieri. I casi totali da inizio epidemia sono 3.419.616, isalgono invece a 105.879. Ci sono 560.654 attualmente positivi, in calo di 2.413 rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia sono invece 2.753.083 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 20.601. In isolamento domiciliare ci sono 528.680 persone ...

