Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 (Di martedì 23 marzo 2021) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che i contributi totali a carico delle banche per 2020 ammontano a 514,3 milioni di euro. I costi di vigilanza complessivi si sono attestati a 535,3 milioni di euro lo scorso anno, registrando un aumento molto contenuto dello 0,3% rispetto al 2019. A seguito delle rettifiche per il risultato positivo di 22 milioni di euro del 2019 e per un importo di 1 milione di euro a titolo di rimborsi alle singole banche, la BCE richiederà ai soggetti vigilati contributi pari a 514,3 milioni di euro.In esito alla revisione condotta nel 2019, la BCE ha introdotto la fatturazione ex post, per cui i contributi saranno addebitati alle banche in base ai costi effettivi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che itotali a carico delle banche perammontano a 514,3di euro. I costi dicomplessivi si sono attestati a 535,3di euro lo scorso anno, registrando un aumento molto contenuto dello 0,3% rispetto al 2019. A seguito delle rettifiche per il risultato positivo di 22di euro del 2019 e per un importo di 1 milione di euro a titolo di rimborsi alle singole banche, la BCE richiederà ai soggetti vigilatipari a 514,3di euro.In esito alla revisione condotta nel 2019, la BCE ha introdotto la fatturazione ex post, per cui isaranno addebitati alle banche in base ai costi effettivi ...

Advertising

zazoomblog : Bce 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 - #milioni #contributi #vigilanza - nestquotidiano : Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 - IlModeratoreWeb : Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 - - CorriereCitta : Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 - Tele_Nicosia : Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Bce 514 Banche: Bce presenta conto di 514,3 mln per contributi vigilanza 2020 Lo comunica la Bce che ha indicato in 514,3 milioni i contributi totali per lo scorso anno. I costi di vigilanza complessivi si sono attestati a 535,3 milioni con un aumento dello 0,3% rispetto al ...

Governo Draghi, la fiducia al Senato spacca il M5s. Chi ha votato no sarà espulso La squadra dell'ex presidente della Bce vanta numeri record a Palazzo Madama, con i suoi 262 sì, 40 ... Sui 6 quesiti in media sono state espresse 11.514 preferenze. Il picco dei clic ha visto votare 11.

Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 Il Cittadino on line Bce, 514 milioni di contributi per la vigilanza 2020 FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che i contributi totali a carico delle banche per 2020 ammontano a 514,3 milioni di euro. I costi di vigilanza comple ...

Bce vede costi supervisione bancaria in aumento 11% quest'anno La Banca centrale europea ha addebitato alle banche che monitora 514,3 milioni di euro per la sua supervisione lo scorso anno e prevede che i costi aumenteranno dell'11% quest'anno. È quanto emerge ...

Lo comunica lache ha indicato in,3 milioni i contributi totali per lo scorso anno. I costi di vigilanza complessivi si sono attestati a 535,3 milioni con un aumento dello 0,3% rispetto al ...La squadra dell'ex presidente dellavanta numeri record a Palazzo Madama, con i suoi 262 sì, 40 ... Sui 6 quesiti in media sono state espresse 11.preferenze. Il picco dei clic ha visto votare 11.FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato che i contributi totali a carico delle banche per 2020 ammontano a 514,3 milioni di euro. I costi di vigilanza comple ...La Banca centrale europea ha addebitato alle banche che monitora 514,3 milioni di euro per la sua supervisione lo scorso anno e prevede che i costi aumenteranno dell'11% quest'anno. È quanto emerge ...