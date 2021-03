AstraZeneca, 35enne ricoverata per una trombosi una settimana dopo la prima dose del vaccino (Di martedì 23 marzo 2021) Una donna di 35 anni , vaccinatasi una settimana fa con la prima dose anti Covid di AstraZeneca , è stata ricoverata in ospedale per una trombosi . È accaduto a Latina : la donna, una operatrice ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Una donna di 35 anni , vaccinatasi unafa con laanti Covid di, è statain ospedale per una. È accaduto a Latina : la donna, una operatrice ...

giovanniavena51 : Trombosi dopo la somministrazione della dose AstraZeneca: 35enne di Latina ricoverata al Goretti - Piero42395724 : RT @avinumalkeinu: @matteosalvinimi Una preghiera per questa donna anche ? - Melaverde21 : Malore dopo il vaccino AstraZeneca: 35enne di Latina ricoverata in gravi condizioni al Goretti via @latina_press - avinumalkeinu : @matteosalvinimi Una preghiera per questa donna anche ? - gio_bernardi : Trombosi dopo la somministrazione della dose AstraZeneca: 35enne di Latina ricoverata al Goretti -