Turchia | lira a picco dopo la cacciata del governatore della banca centrale Naci Agbal E’ il quarto cambio in meno di due anni

(Di lunedì 22 marzo 2021) Fuori un altro. Dal 2019 quattro governatoriturca sono stati silurati dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In quella che è ormai diventata quasi un’abitudine, nel week end l’annuncio a sorpresa:è stato rimosso dal suo incarico. Alla guidapolitica monetaria turca da appena 4 mesi,era risuscito a risollevare ilvaluta locale e contenere l’inflazione. La rinnovata credibilità nel governomoneta turca ha consentito un rafforzamentodi quasi il 20%, attenuando le pressioni sul paese costretto a utilizzare abbondantemente la sue riserve di moneta estere per contenere la caduta...

Advertising

repubblica : Turchia, crolla la lira dopo che Erdogan ha silurato il governatore della banca centrale - sole24ore : Turchia, il Presidente Erdogan rimuove il governatore centrale e la lira va a picco - fattoquotidiano : Turchia, lira a picco dopo la cacciata del governatore della banca centrale Naci Agbal. E’ il quarto cambio in meno… - _marcomontanari : RT @f_burla: Bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale - due piccole determinanti del valore di una moneta - di Turchia e Italia. Giust… - Andrea_V_73 : RT @lauranaka: Vergogna, la purga continua, la #Lira affonda. In #Turchia vietato alzare i tassi. Tre i banchieri centrali puniti da #Erdog… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia lira

Stesso discorso per il cambio dellache - nonostante il balzo da quota 8,63 a 9,66 sull'euro (poi attenuato a 9,42) - resta ancora lontano dal record di 10,13 segnato a inizio novembre 2020. ...Incurante delle conseguenze: - 12% lunedì mattina la, di nuovo sopra quota 8 verso il dollaro, - 9,4% l'indice della Borsa di Istanbul, ancor peggio - 17,5% l'Etf sullatrattato al ...Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Oltre al cambio della lira turca, anche quotazioni in picchiata alla Borsa di Istanbul dopo l'ennesimo avvicendamento alla guida della banca centrale, con la rimozione - ...MILANO, 22 marzo (Reuters) - Indici in lieve rialzo nella prima seduta della settimana a Piazza Affari dopo un temporaneo sbandamento iniziale legato alla forte svalutazione della lira turca in ...