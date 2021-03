The Walking Dead 10x20, recensione: buongiorno, Principessa (Di lunedì 22 marzo 2021) La recensione del ventesimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, che si concentra su uno dei nuovi personaggi. Con la recensione di The Walking Dead 10x20, terzultimo degli episodi bonus della decima stagione concepiti in seguito alle modifiche al calendario di lavorazione della serie per via dell'emergenza sanitaria, torniamo mentalmente e narrativamente a quasi un anno fa, quando il penultimo capitolo ufficiale divenne suo malgrado il finale di stagione. Un incidente di percorso dovuto a cause di forza maggiore (non era possibile completare in tempo la post-produzione dell'episodio successivo, andato poi in onda nel periodo autunnale come evento a sé), che lasciò gli spettatori con l'amaro in bocca pur introducendo degli elementi promettenti. Tra questi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladel ventesimo episodio della decima stagione di The, che si concentra su uno dei nuovi personaggi. Con ladi The, terzultimo degli episodi bonus della decima stagione concepiti in seguito alle modifiche al calendario di lavorazione della serie per via dell'emergenza sanitaria, torniamo mentalmente e narrativamente a quasi un anno fa, quando il penultimo capitolo ufficiale divenne suo malgrado il finale di stagione. Un incidente di percorso dovuto a cause di forza maggiore (non era possibile completare in tempo la post-produzione dell'episodio successivo, andato poi in onda nel periodo autunnale come evento a sé), che lasciò gli spettatori con l'amaro in bocca pur introducendo degli elementi promettenti. Tra questi ...

