The Boys: tre nuovi membri nel cast dello spinoff, tutte le novità sullo show

Svelati i nomi dei tre nuovi membri del cast dello spinoff di The Boys, in preparazione sulla scia del successo della serie Amazon Prime Video. Prosegue lo sviluppo dello spinoff di The Boys con l'arrivo di tre nuovi membri del giovane cast della serie ancora priva di titolo che dovrebbe approdare prossimamente su Amazon Prime Video. Secondo Deadline, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero e Maddie Philipps affiancheranno Jaz Sinclaire e Liz Broadway nei ruolo dei super studenti dell'accademia dei Supes della Vought. Aimee Carrero ha celebrato il suo ingaggio su Twitter invitando i fan a "darle un pizzicotto" per verificare che la buona notizia non è solo un sogno.

