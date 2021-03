(Di lunedì 22 marzo 2021) Lae ladi, in programma il prossimo 6 Maggio, sono statea causa dell’emergenza sanitaria. “Vista l’emergenza Covid-19 in atto – spiegano gli organizzatori – di comune accordo con l’Amministrazione Comunale di, si è deciso di annullare le due gare”. Nei prossimi giorni, tramite email, a tutti gli iscritti verranno comunicate nuove date ed eventuali rimborsi. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Running, la pandemia frena #Crevalcore: annullate maratona e mezza maratona -

Ultime Notizie dalla rete : Running pandemia

Sportface.it

... nonostante la, l'anno è stato molto buono. Nel 2020 il Gruppo IMMSI ha riportato un ... Le linee oblique rosse rappresentano i livelli diBisector; le linee orizzontali i livelli de La ......italiano è uno dei pochi indici a non avere segnato un nuovo massimo dopo l'inizio della. ... proiezione in corso rialzista Le linee oblique rosse rappresentano i livelli diBisector; ...La maratona e la mezza maratona di Crevalcore, in programma il prossimo 6 Maggio, sono state annullate a causa dell’emergenza sanitaria. “Vista l’emergenza Covid-19 in atto ...La condizione è che lo spostamento sia funzionale all’attività fisica e che località di partenza e di arrivo coincidano ...