Museo di Capodimonte e il suo Parco | arte e teatro protagonisti | ecco gli eventi in programma

(Di lunedì 22 marzo 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Ildici propone ancora una visione della sua splendida Reggia, del suo meraviglioso, dei giardini che si estendono, curati, fin alle gradinate che portano verso la Sanità. E non solo si possono ammirare i giardini e il bosco, ma anche sono attive per i visitatori le mostre esposte nello splendido Palazzo, ricco di antichi quadri, di preziose porcellane, di splendidi arredi. E possiamo ancora vedere, guidati, la mostra delle opere del nostro pittore, Luca Giordano, nato a Napoli nel 1634, che riempì le nostre Cattedrali di sue opere, e viaggiò molto soddisfacendo i suoi promotori con la sua straordinaria pittura secentesca, paragonabile in Europa solo alle opere di Rubens. Ed era tanto veloce nel realizzare le sue opere da essere appellato “Luca fa presto”. Un altro ...

Ora è dedicata ai vaccini mentre tutto il bosco è chiuso, come il Museo di Capodimonte, in zona rossa. Previsti biglietti scontati per chi si vaccinerà alla riapertura. A questo hub faranno ... Stanno per essere ultimati altri 3 hub: uno presso il Museo Madre, uno presso la Stazione Marittima e l'altro presso il Museo di Capodimonte.