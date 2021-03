Meteo Roma del 22-03-2021 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord giornata all’insegna della stabilità con qualche addensamento su Liguria Alpi al mattino al pomeriggio prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni in serata nuvolosità in transito al nord-ovest ma senza variazioni di rilievo al centro al mattino residue nevicate sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo al di sopra dei 300 metri di quota altro vetrino poco nuvoloso al pomeriggio migliora con tempo asciutto e stabile in serata anche spazi di sereno e assenza di fenomeni al suo di stabilità nel corso delle ore diurne tra Calabria e Sicilia neve che si attesterà solo fare 300 a 600 metri di quota sui settori appenninici sereno o poco nuvoloso tra Sardegna e Puglia in serata netto miglioramento delle condizionicon assenza prevalente di nuvolosità temperature minime ...