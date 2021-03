La nuova Libia si aggrappa all' Italia | e soprattutto a Eni

(Di lunedì 22 marzo 2021) Non solo una photo-opportunity e il gusto di dire “siamo arrivati primi”, ma un segnale della volontà dell’di svolgere un ruolo “da protagonista” nel futuro della. Con il governo, rappresentato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e con Eni, aziendana dell’energia che per larappresenta un partner imprescindibile, controllando circa l’80% della produzione interna. Atterrati domenica a Tripoli, Di Maio e l’ad di Eni Claudio Descalzi sono stati i primi europei a incontrare il nuovo governo di unità nazionale che dovrà portare il Paese alle elezioni di dicembre. Un percorso estremamente delicato a cui l’Unione Europea, e l’in particolare, intendono contribuire, approfittando delle novità innescate sulle scena internazionale dall’elezione del ...

Non solo una photo - opportunity e il gusto di dire 'siamo arrivati primi', ma un segnale della volontà dell'Italia di svolgere un ruolo 'da protagonista' nel futuro della. Con il governo, rappresentato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e con Eni, azienda italiana dell'energia che per larappresenta un partner imprescindibile, controllando circa ...Il riferimento era al fumo negli occhi dellavia della sera. Un anno fa le Forze armate ... Spostiamoci verso la, dove si attende conferma per la proroga della missione navale Irini. Ieri Di ...Di Maio e Descalzi a Tripoli, primi a incontrare il nuovo governo. All'Huffpost le analisi di Dessì (Iai) e Varvelli (Ecfr) ...Roma, 22 mar. (askanews) – "A distanza di poco più di un anno dalla Conferenza di Berlino, che si è occupata di Libia, promossa anche dall'Italia, abbiamo una Libia diversa, con delle istituzioni unit ...