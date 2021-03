Johnny Depp, un intruso si intrufola nella sua villa, si fa una doccia e si prepara pure un drink: arrestato (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è intrufolato nella villa di Johnny Depp a Hollywood Hills, si è fatto una doccia e poi si è pure preparato un drink attingendo dalla riserva di alcolici dell’attore. È quanto ha fatto un uomo, probabilmente un senzatetto (non sono state rese note le sue generalità), arrestato oggi dalla polizia di Los Angeles, come riferisce il sito Tmz. A lanciare l’allarme è stata la security di Depp dopo essersi accorta che qualcuno era entrato all’interno della casa. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’intruso chiuso in uno dei bagni, che si stava facendo una doccia, e così sono stati costretti a buttare giù la porta per entrare, dal momento che si rifiutava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Si ètodia Hollywood Hills, si è fatto unae poi si èto unattingendo dalla riserva di alcolici dell’attore. È quanto ha fatto un uomo, probabilmente un senzatetto (non sono state rese note le sue generalità),oggi dalla polizia di Los Angeles, come riferisce il sito Tmz. A lanciare l’allarme è stata la security didopo essersi accorta che qualcuno era entrato all’interno della casa. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’chiuso in uno dei bagni, che si stava facendo una, e così sono stati costretti a buttare giù la porta per entrare, dal momento che si rifiutava ...

Advertising

Corriere : Johnny Depp, intruso entra nella sua villa, fa una doccia e si prepara un drink: arrestato - GianlucaOdinson : Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma: Johnny Depp e la scena che spiazzò tutti -… - Italia_Notizie : Johnny Depp, un intruso si intrufola nella sua villa, si fa una doccia e si prepara pure un drink: arrestato - its_Viky16 : RT @ynnaeativ: raga comunque oscar meritatissimo di johnny depp per l’interpretazione di jack sparr- ah no aspetta NON HA RICEVUTO NESSUN O… - onvlysofi : RT @ynnaeativ: signori questa scena è stata tutta improvvisata da quel genio e attore fantastico che è johnny depp #piratideicaraibi https:… -