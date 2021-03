Israele al voto | quarta volta in due anni Netanyahu punta a maggioranza | ma il quadro è incerto

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 22 marzo 2021) Domani, per lain due, gli israeliani tornano alle urne per le elezioni politiche, sperando di rompere una "spirale" elettorale che sembra non avere fine e una situazione di stallo politico che ha lasciato il Paese senza un budget nazionale durante una pandemia. Ancora una, i partiti che partecipano alle elezioni si sono divisi in due schieramenti: uno pro-, l'altro contro. Benjamin, chea prolungare ulteriormente il suo attuale record di 12consecutivi come primo ministro, ha ormai polarizzato la politica israeliana diventando il principale argomento della campagna. E ildi domani appare anche in questa edizione come un ennesimo referendum per l'attuale premier.Il leader del ...