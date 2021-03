In carcere per maltrattamenti (Di lunedì 22 marzo 2021) Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti perché picchiava la compagna e il figlio di lei per costringerla a stare a casa. La obbligava a stare in casa picchiando lei e il figlio: arrestato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 22 marzo 2021) Un uomo è stato arrestato perperché picchiava la compagna e il figlio di lei per costringerla a stare a casa. La obbligava a stare in casa picchiando lei e il figlio: arrestato su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Qui Palermo, richiesta di rinvio a giudizio, rischio 15 anni di carcere per “sequestro di persona”. Sono comunque… - matteosalvinimi : La Procura di Palermo ha chiesto rinvio a giudizio e processo contro di me per sequestro di persona, 15 anni di car… - rubio_chef : Il tribunale dello stato illegale e teocratico di apartheid israeliano, spedisce #LayanKayed (studentessa di 23 ann… - aleLand03 : RT @OssRepressione: L’#8marzo in #Corsica si è svolta una #manifestazione per la liberazione della musicista curda #NudemDurak, condannata… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: L’#8marzo in #Corsica si è svolta una #manifestazione per la liberazione della musicista curda #NudemDurak, condannata… -