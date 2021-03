Dayane Mello a Live commenta le dichiarazioni di Oppini su di lei (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commento di Dayane Mello Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Tra gli ospiti che la conduttrice Barbara d’Urso ha accolto nel suo studio c’era anche Dayane Mello. Reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip da assoluta protagonista, la modella è tornata alla sua vita di tutti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il commento diIeri sera è andata in onda una nuova puntata diNon è la d’Urso. Tra gli ospiti che la conduttrice Barbara d’Urso ha accolto nel suo studio c’era anche. Reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip da assoluta protagonista, la modella è tornata alla sua vita di tutti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

blogtivvu : Dayane Mello e Leonardo DiCaprio: ecco la verità sul rapporto dopo le foto al mare – VIDEO - veracegossip : Duro attacco ieri sera di Dayane Mello a Francesco Oppini. Durante una diretta con il padre Franco Oppini ed altri… - icarvsplume : RT @vers4ce_: Dayane Mello è amica di Leonardo di Caprio da 13 ANNI , ma stranamente non l’ha detto PER NON APPARIRE A DIFFERENZA DI QUALCU… - icarvsplume : RT @EstiamoIn: e comunque cara Dayane Mello sei di una bellezza imbarazzante #rosmello #mellos #exrosmello - icarvsplume : RT @POPcornShow_: Non credo si sia parlato abbastanza di questo momento epico ?????? DAYANE MELLO SEI VERA #mellos #exrosmello https://t.c… -