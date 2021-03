Carceri: Salvi, 'ergastolo fine pena mai solo se non possibile reinserimento, fiducia in Consulta' (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo all'avanguardia in Europa sul trattamento dei detenuti. Il nostro Paese non è affatto indietro". Ma "chi ostacola la creazione di nuove Carceri migliori, si rende responsabile di far patire ai detenuti condizioni inaccettabili". Lo afferma Giovanni Salvi, Procuratore generale della Corte di Cassazione che, intervenendo ad un webinar sull'ergastolo ostativo, in vista dell'udienza di domani della Corte costituzionale sull'esclusione della liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia (per i condannati all'ergastolo per delitti di associazione mafiosa e di contesto mafioso), ha detto: "Non è possibile immaginare che sia solo la collaborazione a determinare l'effetto di rottura" con il contesto mafioso. "Attendo con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo all'avanguardia in Europa sul trattamento dei detenuti. Il nostro Paese non è affatto indietro". Ma "chi ostacola la creazione di nuovemigliori, si rende responsabile di far patire ai detenuti condizioni inaccettabili". Lo afferma Giovanni, Procuratore generale della Corte di Cassazione che, intervenendo ad un webinar sull'ostativo, in vista dell'udienza di domani della Corte costituzionale sull'esclusione della liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia (per i condannati all'per delitti di associazione mafiosa e di contesto mafioso), ha detto: "Non èimmaginare che siala collaborazione a determinare l'effetto di rottura" con il contesto mafioso. "Attendo con ...

