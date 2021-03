AstraZeneca | studio | “Efficacia 100% contro casi gravi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il vaccino anti Covid diè efficace all’80% anche per gli over 65. E’ quanto emerge da unodi fase 3 condotto negli Usa che ha dimostrato “un’statisticamente significativa del 79% nel prevenire l’infezione sintomatica e delnel prevenire la malattia grave e i ricoveri”. Lo comunica il gruppo farmaceutico anglo-svedese, sottolineando che “l’del vaccino è risultata coerente” nei vari gruppi di “etnia ed età” esaminati. In particolare, “nei partecipanti di età pari o superiore a 65 anni, l’è stata dell’80%”. “continuerà ad analizzare i dati” die sicurezza che emergono dagli studi sul vaccino anti-Covid sviluppato con l’università di Oxford, e sta preparando “un’analisi primaria ...