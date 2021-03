Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021)21 MARZOORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALNUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE NELL’INTERAA SEGUITO DELL’ENTRATA IN ZONA ROSSA DELLAECCEZIONE DI CODE SU VIA VALLE DEL FORMALE A ZAGAROLO NELLE DUE DIREZIONI ATTIVO BLOCCO DEL TRAFFICO AOGGI 21 MARZO PER LA QUARTA DOMENICA ECOLOGICA , DIVIETO DI CIRCONE FINO ALLE ORE 12 E 16.30-20.30 ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E BENZINA PRE EURO6 RIMANIAMO ATORNA LO SPETTACOLO DELLA FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLA CAPITALE SABATO 10 APRILE. UNA SPETTACOLARE GARA SULLE ...