Vaccini, non arrivano sms di prenotazione e la gente non si presenta. Moratti contro il sistema informatico (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato di passione nei centri vaccinali della Lombardia, a causa di un malfunzionamento del sistema di prenotazioni gestito da Aria. Prenotazioni mai arrivate a centinaia di persone che, invece, erano ... Leggi su monzatoday (Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato di passione nei centri vaccinali della Lombardia, a causa di un malfunzionamento deldi prenotazioni gestito da Aria. Prenotazioni mai arrivate a centinaia di persone che, invece, erano ...

Advertising

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - Agenzia_Ansa : Continuano i disagi a Cremona: anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covi… - Sebla991 : RT @mostro15119736: Oggi al centro vaccinale di #Cremona c’erano 600 vaccini disponibili. I prenotati erano 58 perché #AriaLombardia non ha… - ManuQ24916888 : RT @NonVaccinato: SUCCEDERÀ ANCHE IN ITALIA SE NON CI MUOVIAMO... Luigi Baratiri #vaccinoCovid #Israele #vaccini #covid #varianti https://t… -