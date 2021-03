Roma Napoli, Carnevale: «Possono stare tra le prime 4. Sto con Fonseca e Gattuso» (Di domenica 21 marzo 2021) Andrea Carnevale parla della sfida che lo vede coinvolto come doppio ex tra Roma e Napoli: ecco le parole del capo osservatore dell’Udinese Andrea Carnevale, ora capo osservatore dell’Udinese ma ex di Roma e Napoli, parla a La Gazzetta dello Sport della sfida dell’Olimpico. Roma Napoli – «Ai miei tempi era definita il derby del sud, era molto sentita. Negli anni qualcosa è cambiato nei rapporti tra i due club, ma resta una sfida di grande livello. La Roma rischia di più. Quella vista a Parma è stata deludente, mentre mi è piaciuta in Europa League. Il Napoli ha ritrovato la continuità nel rendimento e nei risultati e ha un Insigne e un Osimhen in più. Occhio a Dzeko, però, che fa sempre la differenza». QUALIFICAZIONE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Andreaparla della sfida che lo vede coinvolto come doppio ex tra: ecco le parole del capo osservatore dell’Udinese Andrea, ora capo osservatore dell’Udinese ma ex di, parla a La Gazzetta dello Sport della sfida dell’Olimpico.– «Ai miei tempi era definita il derby del sud, era molto sentita. Negli anni qualcosa è cambiato nei rapporti tra i due club, ma resta una sfida di grande livello. Larischia di più. Quella vista a Parma è stata deludente, mentre mi è piaciuta in Europa League. Ilha ritrovato la continuità nel rendimento e nei risultati e ha un Insigne e un Osimhen in più. Occhio a Dzeko, però, che fa sempre la differenza». QUALIFICAZIONE ...

