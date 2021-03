Roma, coppia di giovani aggrediti da un uomo perché omosessuali (Di domenica 21 marzo 2021) A Roma una coppia di ragazzi è stata vittima di un'aggressione omofoba da parte di un uomo che li ha presi a calci e pugni dopo che si erano baciati. Aggressione omofoba a Roma, due ragazzi presi a calci e pugni in stazione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) Aunadi ragazzi è stata vittima di un'aggressione omofoba da parte di unche li ha presi a calci e pugni dopo che si erano baciati. Aggressione omofoba a, due ragazzi presi a calci e pugni in stazione su Notizie.it.

MarcoCapoccetti : RT @manolo_loop: #Roma Passeggiatori contro la municipale. Una coppia di vigili ha cercato di allontanare centinaia di persone che si gode… - CorriereCitta : Roma, coppia gay picchiata per un bacio: ‘Non vi vergognate?’ e volano calci e pugni (VIDEO) - napolista : CorSport: Roma-Napoli, tocca a Maksimovic. Manolas parte dalla panchina Le scelte di formazione. Il serbo sarà in… - proietta : RT @manolo_loop: #Roma Passeggiatori contro la municipale. Una coppia di vigili ha cercato di allontanare centinaia di persone che si gode… - Valenti40905251 : @DanilaBevilacq2 @Cristin87876041 Per quanto riguarda la partita è trasmessa da sky non dazn , Diletta non è sul c… -