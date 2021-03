Pirlo: “Non concentrati, non volevamo raggiungere a tutti i costi la vittoria” (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Juventus dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Pressione – Non c’era pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore di questa. Abbiamo fatto una brutta prestazione sotto tutti gli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta e quando fai questo genere di partite non riesci a portare avanti il tuo lavoro. Prestazione – C’era la voglia di vincere ma sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Il Benevento si difendeva bene, dovevamo sfruttare tutta l’ampiezza del campo. Siamo stati frenetici, abbiamo commesso troppi errori. Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe a non giocare bene. Quando il risultato rimane in bilico ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorino – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore della Juventus dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Pressione – Non c’era pressione, c’era il dovere di fare una partita migliore di questa. Abbiamo fatto una brutta prestazione sottogli aspetti. Siamo incappati in una giornata storta e quando fai questo genere di partite non riesci a portare avanti il tuo lavoro. Prestazione – C’era la voglia di vincere ma sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Il Benevento si difendeva bene, dovevamo sfruttare tutta l’ampiezza del campo. Siamo stati frenetici, abbiamo commesso troppi errori. Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe a non giocare bene. Quando il risultato rimane in bilico ...

Advertising

FBiasin : Adesso si capisce perché per #Pirlo, non giocare, è una fortuna. #JuveBenevento - tancredipalmeri : Che degrado morale. Come se l’Inter non avesse giocato il derby d’andata con 6 positivi. Assurdo non si chiarisca… - FBiasin : Arrivi a #Pirlo perché non ti andava bene #Sarri che hai preso perché #Allegri vinceva ma non era 'bello'. Nella… - RiccardoNd96 : Fuori #Pirlo e dentro #Allegri Non avrei mai pensato di dirlo. Ma a fine stagione non c’è altra alternativa, basta… - PAT_R_IC_K : RT @pisto_gol: “Non punterei nemmeno un centesimo sul mio futuro da allenatore” Andrea Pirlo 2013 -