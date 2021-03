Perché su Chiesa manca un rigore (e Abisso non è neanche andato a rivedere) (Di domenica 21 marzo 2021) Ancora incapace di sbloccare il punteggio fin lì, e così sarebbe stato fino alla fine, solo un paio di minuti dopo lo svantaggio subìto per errore di Arthur al 71' la Juventus ha reclamato un calcio ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) Ancora incapace di sbloccare il punteggio fin lì, e così sarebbe stato fino alla fine, solo un paio di minuti dopo lo svantaggio subìto per errore di Arthur al 71' la Juventus ha reclamato un calcio ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Chiesa Perché su Chiesa manca un rigore (e Abisso non è neanche andato a rivedere) L'azione ? Mentre Chiesa stava attaccando sulla sinistra del limite dell'area, Foulon è scivolato involontariamente, ma la perdita del controllo del corpo non è un'attenuante, anzi. Chiesa si è poi ...

Juventus, Paratici: 'Testa bassa e ripartire, ma Pirlo non è in discussione' Mi sembrava ci fosse fallo su Chiesa. Credo si possa star qui tre giorni a capire perché abbiamo giocato una gara negativa. Pirlo comunque non è in discussione. Stiamo passando un lungo processo di ...

