Pd, Letta: “Due donne capogruppo a Camera e Senato” (Di domenica 21 marzo 2021) “La guida del Pd è tutta al maschile. Ho detto domenica che non va, lo ripeto a Il Tirreno. Ai gruppi Camera/Senato suggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro di scegliere con chi”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter. La nuova Segreteria nazionale dem targata Letta è composta da otto donne e 8 uomini. In tutto quindi 16 i membri nominati tenendo fermo il principio dell’equilibrio di genere. Alcune conferme della segreteria di Nicola Zingaretti, come Stefano Vaccari. Molte new entry come Mauro Berruto, 51enne ex ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015, giornalista e formatore che si occuperà di Sport. Alcuni ex dell’esecutivo Conte 2: Francesco Boccia, Antonio Misiani, Sandra ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “La guida del Pd è tutta al maschile. Ho detto domenica che non va, lo ripeto a Il Tirreno. Ai gruppisuggerisco che dopo tre anni di guida maschile, gli ultimi due siano a guida femminile. I gruppi sono autonomi, a loro di scegliere con chi”. Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su Twitter. La nuova Segreteria nazionale dem targataè composta da ottoe 8 uomini. In tutto quindi 16 i membri nominati tenendo fermo il principio dell’equilibrio di genere. Alcune conferme della segreteria di Nicola Zingaretti, come Stefano Vaccari. Molte new entry come Mauro Berruto, 51enne ex ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015, giornalista e formatore che si occuperà di Sport. Alcuni ex dell’esecutivo Conte 2: Francesco Boccia, Antonio Misiani, Sandra ...

