Napoli, Gattuso avrebbe deciso di andare via a fine stagione (Di domenica 21 marzo 2021) L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, non sembra essere più a suo agio sulla panchina del Napoli. Dopo le ricerche di Aurelio De Laurentiis di un nuovo allenatore, tra i due i rapporti non solo più ottimali. Per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, Rino Gattuso avrebbe ormai deciso di prendere una drastica decisione a prescindere da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 21 marzo 2021) L’allenatore del, Rino, non sembra essere più a suo agio sulla panchina del. Dopo le ricerche di Aurelio De Laurentiis di un nuovo allenatore, tra i due i rapporti non solo più ottimali. Per questo motivo, secondo alcune indiscrezioni, Rinoormaidi prendere una drastica decisione a prescindere da L'articolo

Advertising

DiMarzio : #RomaNapoli, le probabili scelte di #Gattuso - calciodangolo_ : ?? #RomaNapoli, i convocati di #Gattuso: ok #Lozano e #Manolas. Out #Lobotka ? - gaetano775 : @DiegoDeLucaTwit Ma poi io nn vedo il problema...Gattuso deve dimostrare ancora tutto nella sua carriera...il Napol… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli CdM – De Laurentiis all’Olimpico per Roma-Napoli: osserverà anche Fonseca: CdM –… - Fiorentinanews : #Gattuso prossimo allenatore della #Fiorentina? A #Napoli la suggestione rimbalza tra i vari opinionisti -