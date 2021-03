Morto padre GianPaolo Salvini, ex direttore Civiltà Cattolica (Di domenica 21 marzo 2021) 'Tra i gas più velenosi e pericolosi, c'è l'incenso. Tanto usato nei palazzi del potere. Mi raccomando!'. Mancherà la sapiente ironia che padre GianPaolo Salvini usava come un estintore per spegnere ... Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) 'Tra i gas più velenosi e pericolosi, c'è l'incenso. Tanto usato nei palazzi del potere. Mi raccomando!'. Mancherà la sapiente ironia cheusava come un estintore per spegnere ...

Advertising

vaticannews_it : #21Marzo Oggi è mancato padre Gian Paolo Salvini, ex direttore di Civiltà Cattolica. - Agenzia_Ansa : Addio a George F. Bass: il padre dell'archeologia subacquea, che scoprì tesori di inestimabile valore nei relitti m… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Morto padre GianPaolo Salvini, ex direttore Civiltà Cattolica - leggoit : Morto padre GianPaolo Salvini, ex direttore Civiltà Cattolica - Audry82194065 : RT @Agenzia_Ansa: Addio a George F. Bass: il padre dell'archeologia subacquea, che scoprì tesori di inestimabile valore nei relitti marini… -