Milan, Bennacer: «Vogliamo vincere. Crediamo nello Scudetto» (Di domenica 21 marzo 2021) Il centrocampista rossonero Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria del Milan contro la Fiorentina Ismael Bennacer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Fiorentina-Milan, match vinto dai rossoneri per 3-2. Queste le sue dichiarazioni: «Quando non giochi da tre mesi è sempre difficile. Ora sono contento perché sto benissimo. Crediamo nello Scudetto. Siamo secondi quindi Vogliamo vincere. Facciamo tutto per arrivare primi. Lavoriamo per quello». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Il centrocampista rossonero Ismaelè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria delcontro la Fiorentina Ismaelè intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Fiorentina-, match vinto dai rossoneri per 3-2. Queste le sue dichiarazioni: «Quando non giochi da tre mesi è sempre difficile. Ora sono contento perché sto benissimo.. Siamo secondi quindi. Facciamo tutto per arrivare primi. Lavoriamo per quello». Leggi su Calcionews24.com

