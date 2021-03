Meteorite di circa un kg atterra in Molise: vietato toccarla (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarebbe atterrato in località Temennotte, nel comune di Sant’Agapito in provincia di Isernia la Meteorite pesante circa un kg che si è spenta nel cielo del Molise lo scorso 15 marzo. Lo affermano gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica dopo aver analizzato i filmati che mostrano il bolide alle 20,57 di lunedì scorso attraversare il cielo scuro, come è stato notato da tantissime persone residenti nel centro-sud e in particolare fra la Campania e il Lazio. Inoltre si stima che il piccolo corpo celeste è entrato nell’atmosfera a una velocità di circa 50 mila chilometri all’ora ed è stato visibile per soli 5,3 secondi, quando è diventato brillantissimo bruciando nell’atmosfera. Come comportarsi in caso di ritrovamento Gli esperti hanno messo in guardia chiunque fra la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Sarebbeto in località Temennotte, nel comune di Sant’Agapito in provincia di Isernia lapesanteun kg che si è spenta nel cielo dello scorso 15 marzo. Lo affermano gli esperti dell’Istituto nazionale di astrofisica dopo aver analizzato i filmati che mostrano il bolide alle 20,57 di lunedì scorso attraversare il cielo scuro, come è stato notato da tantissime persone residenti nel centro-sud e in particolare fra la Campania e il Lazio. Inoltre si stima che il piccolo corpo celeste è entrato nell’atmosfera a una velocità di50 mila chilometri all’ora ed è stato visibile per soli 5,3 secondi, quando è diventato brillantissimo bruciando nell’atmosfera. Come comportarsi in caso di ritrovamento Gli esperti hanno messo in guardia chiunque fra la ...

