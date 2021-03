La scelta di Enrico Letta | ' Due donne capogruppo del Pd a Camera e Senato'

Advertising

CarloCalenda : Non posso immaginare scelta migliore di @itinagli. Bravo Enrico!!! Ad maiora Irene. - acculturally : RT @Mezzorainpiu: La nuova segreteria del Partito Democratico scelta da Enrico Letta: @itinagli e @peppeprovenzano Saranno con noi oggi a… - loris30999 : RT @Mezzorainpiu: La nuova segreteria del Partito Democratico scelta da Enrico Letta: @itinagli e @peppeprovenzano Saranno con noi oggi a… - pdnetwork : RT @Mezzorainpiu: La nuova segreteria del Partito Democratico scelta da Enrico Letta: @itinagli e @peppeprovenzano Saranno con noi oggi a… - Lgiova66 : RT @Mezzorainpiu: La nuova segreteria del Partito Democratico scelta da Enrico Letta: @itinagli e @peppeprovenzano Saranno con noi oggi a… -

Ultime Notizie dalla rete : scelta Enrico

Il tema giustamente posto daLetta dei cambi di casacca (sul quale pure io mi sono a lungo interrogato) va affrontato alla radice: riconnettendo realmente gli eletti con ladegli ......diLetta, al capigruppo Marcucci, ai segretari lombardo Vinicio Peluffo e metropolitano milanese Silvia Roggiani. Li ringrazio per l'accoglienza: non era affatto scontata dopo la miadi ...Il senatore ha ufficializzato l'addio annunciato da giorni: "Non vedo le condizioni perché possa nascere un soggetto centrista liberaldemocratico" ..."Non posso immaginare che nel nostro partito - dice tra l'altro Letta - ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli con uomini al comando e donne vice, qua ...