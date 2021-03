Da noi… a ruota libera, puntata 21 marzo 2021: Claudio Baglioni ed Ester Pantano (Di domenica 21 marzo 2021) Oggi, domenica 21 marzo 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventiseiesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventiseiesima puntata, Francesca Fialdini ospiterà Claudio Baglioni per rivivere, grazie a momenti sorprendenti e inattesi, le tappe più significative della sua vita e della sua carriera di successo. Inoltre, ospite questa settimana anche Ester Pantano, attrice rivelazione della fiction di successo Makari dove interpreta la cameriera di cui si innamora Claudio Gioè. Infine, la storia di una ballerina, proprietaria ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 21 marzo 2021) Oggi, domenica 21, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventiseiesimadella seconda edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventiseiesima, Francesca Fialdini ospiteràper rivivere, grazie a momenti sorprendenti e inattesi, le tappe più significative della sua vita e della sua carriera di successo. Inoltre, ospite questa settimana anche, attrice rivelazione della fiction di successo Makari dove interpreta la cameriera di cui si innamoraGioè. Infine, la storia di una ballerina, proprietaria ...

Advertising

ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite “DA NOI...A RUOTA LIBERA” - la trasmissione condotta da Francesca Fialdini - domenic… - rinaldochiti : RT @dottorpax: Se lo Stato dovesse negare le cure a chi è idiota, faremmo prima ad avere una sanità 100% privata. Siamo tutti idioti per qu… - gostanello : RT @dottorpax: Se lo Stato dovesse negare le cure a chi è idiota, faremmo prima ad avere una sanità 100% privata. Siamo tutti idioti per qu… - nonsembra : RT @dottorpax: Se lo Stato dovesse negare le cure a chi è idiota, faremmo prima ad avere una sanità 100% privata. Siamo tutti idioti per qu… - Homers_howl : RT @dottorpax: Se lo Stato dovesse negare le cure a chi è idiota, faremmo prima ad avere una sanità 100% privata. Siamo tutti idioti per qu… -

Ultime Notizie dalla rete : noi… ruota Martellate negli zoccoli e punture per fare scendere più latte: l'inchiesta che mostra cosa accade nell'allevamento di bufale Corriere della Sera