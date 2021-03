Che silenzio (Di domenica 21 marzo 2021) ….. Di Vincenzo Calafiore 21 Marzo 2021 Udine “ …. chiedo al mio cuore in questa notte di poca luce: Come si fa a capire se si è amati? Risponde il cuore: credo che sia tutto in quel che gira attorno a un verbo … aspettare! se è amore ti aspetterà sempre …..” Cit. Vincenzo Calafiore Ora in questo tempo di “ Colera “ il tempo sembra essersi fermato, c’è un silenzio che non mette soggezione, mette paura, sembra di essere parte di un film di fantascienza e trovarsi in una città post conflitto termonucleare, poca gente per strada, saracinesche abbassate, visi senza sorriso, la vita si è spenta! Le televisioni altro non fanno che trasmettere bollettini di guerra …. Non è vivere, è un morire a poco a poco. Vorrei avere le ali e volare alto sopra la città, arrivare al mare o fermarsi là seguendo l’odore del caffè di un bar; ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 21 marzo 2021) ….. Di Vincenzo Calafiore 21 Marzo 2021 Udine “ …. chiedo al mio cuore in questa notte di poca luce: Come si fa a capire se si è amati? Risponde il cuore: credo che sia tutto in quel che gira attorno a un verbo … aspettare! se è amore ti aspetterà sempre …..” Cit. Vincenzo Calafiore Ora in questo tempo di “ Colera “ il tempo sembra essersi fermato, c’è unche non mette soggezione, mette paura, sembra di essere parte di un film di fantascienza e trovarsi in una città post conflitto termonucleare, poca gente per strada, saracinesche abbassate, visi senza sorriso, la vita si è spenta! Le televisioni altro non fanno che trasmettere bollettini di guerra …. Non è vivere, è un morire a poco a poco. Vorrei avere le ali e volare alto sopra la città, arrivare al mare o fermarsi là seguendo l’odore del caffè di un bar; ...

