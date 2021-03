Bundesliga 2020 2021 | il Friburgo piega l’Augbsurg e vola all’ottavo posto

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilvince il match della 26^ giornata dicontro l’Augsburg e si issadel campionato tedesco, a quota 37 punti. Allo Schwarzwald-Stadion finisce 2-0 con i gol segnati entrambi nella ripresa: al 51? l’ungherese Roland Sallai riceve in area di rigore e conclude alle spalle del portiere avversario sbloccando il match. Poi nel finale arriva anche il raddoppio a firma Philipp Lienhart, che ribadisce in rete dopo un palo colpito di testa da un compagno. Brutto ko per la squadra ospite, ora 13^ a 29 punti e ancora invischiata nelle zone calde della classifica. SportFace.