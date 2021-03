Bianchi: 'Dopo anni di individualismo si torni a una scuola di affetti' (Di domenica 21 marzo 2021) commenta 'Stiamo lavorando ad una scuola 'affettuosa', in cui si impari ad avere affetto per gli altri'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sottolineando che 'Dopo anni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) commenta 'Stiamo lavorando ad una'affettuosa', in cui si impari ad avere affetto per gli altri'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, sottolineando che 'di ...

