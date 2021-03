Allegri: “Inter squadra matura, da semifinale di Champions. Eriksen? Grande intuizione di Conte” (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano Allegri, ospite a Sky, ha parlato anche della capolista della Serie A, l’Inter, che al momento ha qualcosa in più della Juventus. Queste le sue parole: “L’Inter ha qualcosa in più della Juventus? E’ una squadra matura, lavora comunque insieme da quasi 2 anni, poi quest’anno ha aggiunto Hakimi e Vidal, ad una rosa straordinaria. L’Inter è una squadra completa, compatta, per me da semifinale di Champions già oggi. Infatti è un rammarico per loro essere usciti ai gironi, avrebbero potuto fare un Grande percorso europeo e credo che lo faranno la prossima stagione”. Su Eriksen: “E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto. E’ chiaro che ha dovuto ambientarsi un pò in Italia, è un calcio diverso ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Massimiliano, ospite a Sky, ha parlato anche della capolista della Serie A, l’, che al momento ha qualcosa in più della Juventus. Queste le sue parole: “L’ha qualcosa in più della Juventus? E’ una, lavora comunque insieme da quasi 2 anni, poi quest’anno ha aggiunto Hakimi e Vidal, ad una rosa straordinaria. L’è unacompleta, compatta, per me dadigià oggi. Infatti è un rammarico per loro essere usciti ai gironi, avrebbero potuto fare unpercorso europeo e credo che lo faranno la prossima stagione”. Su: “E’ un giocatore che mi è sempre piaciuto. E’ chiaro che ha dovuto ambientarsi un pò in Italia, è un calcio diverso ...

