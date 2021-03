Ultime Notizie Roma del 20-03-2021 ore 16 | 10

(Di sabato 20 marzo 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrino non è il momento di soldi ma di dargli bisogna aiutare ad uscire dalla pandemia poi si penserà al debito lo dice Mario Draghi che ha presentato il decreto sostegni da 32 miliardi per imprese lavoro sottolineando che si tratta di risposta parziale ma il massimo che si sia potuto fare l’operazione che sarà corretta con un nuovo scostamento ad aprire va all’attacco Fratelli d’Italia con la leader meloni aspettative deluse cifre ridicole rispetto perdite subite dalle imprese il premio draghi e in continuità con Conte pressing di Confcommercio Ristori non bastano serve di più la UIL scrive il condono uno schiaffo a chi paga le tasse Cini auto la europeo ad astra zeneca rispetti il contratto prima di iniziare a consegnare in altri paesi dice la presidente della commissione von der leyen ...

Advertising

fanpage : Medici, infermieri e operatori che hanno rifiutato il vaccino saranno allontanati - fanpage : Il #Mes non è una priorità, parola di Mario #Draghi #conferenzastampa - Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - infoitsport : Ultime Notizie Serie A: ecco tutti gli aggiornamenti di oggi - tempostretto : Un nuovo articolo: (#porteaperte alla cultura: chiesa Santa Maria dell'Arco San Francesco di Paola- Diretta Fb) è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Hashtag l'edicola non si tocca . Nel quartiere di Monteverde è in corso una vera e propria mobilitazione a difesa dell'edicola di Piazza Scotti. Ma cosa sta succedendo? Alfredo e Laura Tocci sono i ...FERMO - Otto multe per violazioni alle normative anti Covid e quattro per mancato rispetto al Codice della strada. Sono il bilancio di una vasta operazione di controllo della polizia nelle zone del ...L'inverno è finito: il 20 marzo segna l'ingresso ufficiale della primavera con l'equinozio che, spiega l'Unione Astrofili Italiani (Uai), quest'anno «cade alle ...La piattaforma Aria non ha inviato gli sms con gli appuntamenti. A Cremona si presentano solo in 60, a Como in 17. Telefonate degli ospedali per trovare vaccinandi ...