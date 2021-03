Surf | tragedia in El Salvador | atleta 22enne viene colpita da un fulmine e muore

Leggi su sportface

(Di sabato 20 marzo 2021)in El. LaistaKatherine Diaz,della federazione nazionale, è morta dopo essere statada undurante gli allenamenti. Stava infatti uscendo dall’acqua, sulla spiaggia di El Tunco, a La Libertad, uno dei posti più famosi in tutta l’America centrale per il, quando è stataista dall’età di 9 anni, si stava preparando per rappresentare il proprio paese ai prossimi Worlding Games. SportFace.