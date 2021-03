Sul condono Enrico Letta prende in giro Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) “Molto bene. Il decreto Sostegni Interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio Salvini”. Lo scrive su twitter Enrico Letta, segretario Pd, riferendosi al duro braccio di ferro del leghista con Draghi sulla sanatoria delle cartelle fiscali. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) “Molto bene. Il decreto Sostegni Interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio”. Lo scrive su twitter, segretario Pd, riferendosi al duro braccio di ferro del leghista con Draghi sulla sanatoria delle cartelle fiscali.

