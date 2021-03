Snowboardcross, Michela Moioli si arrende a Eva Samkova e cede la Coppa del Mondo (Di sabato 20 marzo 2021) Non è bastata l’ennesima rimonta, la solita gran gara di cuore e classe. Michela Moioli è costretta ad arrendersi: nelle finali di Veysonnaz l’azzurra chiude in seconda piazza e, in terra elvetica, cede la Coppa del Mondo di Snowboardcross alla grande rivale Eva Samkova. Gara sul pendio svizzero che è stata vissuta completamente sul duello tra l’azzurra e la ceca, che partivano appaiate in classifica generale e dunque si giocavano la sfera di cristallo nel testa a testa. Samkova è apparsa molto più brillante sin dai primi turni e in Big Final è scappata via, amministrando il vantaggio e trionfando nettamente. Per Moioli un podio comunque più che positivo: ha provato la disperata rimonta sul finale, ma la caduta di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Non è bastata l’ennesima rimonta, la solita gran gara di cuore e classe.è costretta adrsi: nelle finali di Veysonnaz l’azzurra chiude in seconda piazza e, in terra elvetica,ladeldialla grande rivale Eva. Gara sul pendio svizzero che è stata vissuta completamente sul duello tra l’azzurra e la ceca, che partivano appaiate in classifica generale e dunque si giocavano la sfera di cristallo nel testa a testa.è apparsa molto più brillante sin dai primi turni e in Big Final è scappata via, amministrando il vantaggio e trionfando nettamente. Perun podio comunque più che positivo: ha provato la disperata rimonta sul finale, ma la caduta di ...

