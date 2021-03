Roma, Fonseca: ”Mi attendo un Napoli forte. Match importante per noi” (Di sabato 20 marzo 2021) Fonseca: La vittoria con lo Shakhtar, una squadra molto difficile, deve motivare la squadra. Siamo pronti per il Napoli Paulo Fonseca, allenatore della Roma, come riportato dal sito ufficiale del club giallorosso, ha risposto alle domande inviate dai giornalisti alla vigilia della sfida con il Napoli. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa. Quanto può incidere il differente percorso di avvicinamento alla partita, tra Roma e Napoli? I giallorossi sono arrivati solo ieri a Trigoria, mentre il Napoli è più fresco. “Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori.-afferma Fonseca -Non voglio alibi. La squadra è motivata e mi aspetto una buona prestazione”. Questa motivazione può derivare dal fatto di essere ... Leggi su retecalcio (Di sabato 20 marzo 2021): La vittoria con lo Shakhtar, una squadra molto difficile, deve motivare la squadra. Siamo pronti per ilPaulo, allenatore della, come riportato dal sito ufficiale del club giallorosso, ha risposto alle domande inviate dai giornalisti alla vigilia della sfida con il. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa. Quanto può incidere il differente percorso di avvicinamento alla partita, tra? I giallorossi sono arrivati solo ieri a Trigoria, mentre ilè più fresco. “Siamo pronti per questa partita, abbiamo gestito alcuni giocatori.-afferma-Non voglio alibi. La squadra è motivata e mi aspetto una buona prestazione”. Questa motivazione può derivare dal fatto di essere ...

