Roma e la zona rossa: seduti al bar a bere e chiacchierare in barba ai divieti (Di sabato 20 marzo 2021) San Lorenzo, quartiere storico della movida di Roma, sembra avere ancora difficoltà a rispettare le normative anti-Covid. Proprio ieri sera, venerdì 19, si è svolto un servizio mirato in Piazza dell'Immacolata, Largo degli Osci e via degli Ausoni, controllate dal personale del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dalla Polizia Locale Roma Capitale. Leggi anche: Roma, aggredisce e deruba uno studente: poi minaccia con una bottiglia di vetro i Carabinieri Durante i servizi, sono stati controllati 2 esercizi pubblici, in particolare, uno di questi, posto in via Porta Labicana, aveva le serrande alzate, le luci accese e addirittura alcune persone sedute al tavolo a bere ed a conversare. Immediatamente è stata applicata la chiusura ...

