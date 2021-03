Open Arms, Salvini: “Con me vite salvate e meno sbarchi” (Di sabato 20 marzo 2021) “Il mio mandato è stato caratterizzato da risultati in termini di vite umane salvate e di diminuzione del numero di sbarchi”. Matteo Salvini rende dichiarazioni spontanee all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove si svolge la nuova udienza preliminare per il caso Open Arms. Il procedimento lo vede accusato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Si inserisce tra i passi di attuazione della linea politica anche l’adozione dei decreti sicurezza, e in particolare del decreto di sicurezza bis, che approvammo al Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019 e che prevedeva il potere di disporre il divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale” avrebbe detto Salvini, a quanto si apprende. “Sui miei provvedimenti non c’era ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) “Il mio mandato è stato caratterizzato da risultati in termini diumanee di diminuzione del numero di”. Matteorende dichiarazioni spontanee all’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo dove si svolge la nuova udienza preliminare per il caso. Il procedimento lo vede accusato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “Si inserisce tra i passi di attuazione della linea politica anche l’adozione dei decreti sicurezza, e in particolare del decreto di sicurezza bis, che approvammo al Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019 e che prevedeva il potere di disporre il divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale” avrebbe detto, a quanto si apprende. “Sui miei provvedimenti non c’era ...

