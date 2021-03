Lucca | bambina di 40 giorni in arresto respiratorio | aveva cocaina e metadone nel sangue

Advertising

ChiranAngelgela : @LaPrimaManina Da bambina ci sono andata tante volte. Ho vissuto 5 anni a Lucca - ParcoSanVito : Scopri un Outfit adatto a mille occasioni nel nostro Store #piazzaitalia: immancabile jeans, morbido cardigan e mag… - salidaparallela : RT @DomaniGiornale: La bambina è stata portata ieri notte all'ospedale di Lucca in arresto respiratorio. Poi il trasferimento d'urgenza a P… - massimo_san : RT @DomaniGiornale: La bambina è stata portata ieri notte all'ospedale di Lucca in arresto respiratorio. Poi il trasferimento d'urgenza a P… - kiara86769608 : RT @DomaniGiornale: La bambina è stata portata ieri notte all'ospedale di Lucca in arresto respiratorio. Poi il trasferimento d'urgenza a P… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca bambina

Un augurio speciale per una ricorrenza speciale. Questo è quanto scrivono i genitori di Barbara, neo 16enne. " La nostraè diventata una ragazza " si legge nel messaggio " Tantissimi auguri per i tuoi 16 anni. Babbo mamma Tata e tutti gli altri".Tragedia sfiorata per un incidente domestico questo pomeriggio poco prima delle 18 a Camaiore. Per una dinamica tutta da ricostruire unadi 4 anni è finita schiacciata sotto il padre, un uomo di costituzione robusta, subendo un forte trauma.LUCCA. C’è anche il padre della neonata di 40 giorni finita in coma per ingestione di metadone e cocaina nel mirino della squadra Mobile. Al momento è iscritta nel registro degli indagati solo la mamm ...Le idee per una gita fuori porta a Firenze e in Toscana: 15 mete tra arte, vino e cultura, dai borghi toscani ai parchi naturali, gli spunti su dove andare.