Isola | vari nomi per Akash in ogni sua apparizione in TV | a ”Temptation” era Andrea

Dal nuovo debutto dell'Isola dei Famosi su Canale 5, è passata appena una settimana, ma Akash Kumar è finito sin da subito in cima all'onda mediatica. Il giovane modello dagli occhi di ghiaccio, nel corso dei primi due appuntamenti del reality show, si è scontrato duramente con Tommaso Zorzi, che da vero opinionista ha messo a dura prova la sua pazienza. L'ultimo dibattito tra Kumar e Tommy, e nato riguardo all'identità misteriosa del modello. Sui social network e non solo, già da quale giorno infatti, si vocifera che nelle vecchie apparizioni televisive, ovvero a Temptation Island e Ciao Darwin, Kumar avesse utilizzato un nome completamente differente. Akash si chiamava Pablo Andreis Romeo in "Ciao Darwin" La presenza del giovane modello indo-brasiliano Akash Kumar, all'Isola dei Famosi su Canale 5, è passata appena una settimana.

