Gianluca Tornese scopre che potrebbe avere problemi di fertilità (Di sabato 20 marzo 2021) Amara scoperta per Gianluca Tornese A Le Iene, nel corso della puntata di ieri, è andato in onda un servizio interessante raccontato passo passo da Aurora Ramazzotti. 9 famosi influencer, tra cui Gianluca Tornese (ex volto di Uomini e Donne e La Pupa e il Secchione), hanno deciso di mettersi alla prova, il tutto nato L'articolo proviene da Novella 2000.

