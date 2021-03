Ecco come Enrico Letta sta provando a “fregare” Renzi usando Calenda (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi Matteo Renzi in apertura dell’assemblea nazionale di Italia Viva si rivolgerà anche al Partito democratico. Renzi è intenzionato a lanciare un guanto di sfida al Pd sul riformismo: ‘Siete riformisti? dimostratelo su giustizia e sblocco dei cantieri’. Ma stavolta il leader di Rignano ha fatto i conti senza l’oste. Perché l'”Enrico stai sereno” che è ormai un classico della politica italiana (roba che se ne parla persino nelle università) ancora brucia dalle parti del Nazareno. Quel tradimento consumato nel giro di poche ore dal pisano Letta non è stato ancora dimenticato. E non solo, visto che questa rottura ha lasciato il segno anche nei confronti di Franceschini e di molti Renziani che parteciparono a quelle manovre che rovesciarono l’attuale Segretario del Pd da Palazzo ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Oggi Matteoin apertura dell’assemblea nazionale di Italia Viva si rivolgerà anche al Partito democratico.è intenzionato a lanciare un guanto di sfida al Pd sul riformismo: ‘Siete riformisti? dimostratelo su giustizia e sblocco dei cantieri’. Ma stavolta il leader di Rignano ha fatto i conti senza l’oste. Perché l'”stai sereno” che è ormai un classico della politica italiana (roba che se ne parla persino nelle università) ancora brucia dalle parti del Nazareno. Quel tradimento consumato nel giro di poche ore dal pisanonon è stato ancora dimenticato. E non solo, visto che questa rottura ha lasciato il segno anche nei confronti di Franceschini e di moltiani che parteciparono a quelle manovre che rovesciarono l’attuale Segretario del Pd da Palazzo ...

