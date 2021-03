Capelli bianchi su IG? Grazie, Leandra Medine, ma l’attivismo è altro (Di sabato 20 marzo 2021) Leandra Medine Cohen non sembra una newyorkese come tante neanche ad impegnarcisi, ma i punti per l’impegno vanno assegnati. La fondatrice di Man Repeller, il sito di moda che ha chiuso i battenti l’anno scorso, ha infatti sempre investito in una particolare immagine di sé. Bilanciata perfettamente tra l’eccentrico e l’elegante, tra il relatable e l’aspirational. Tra il “sono una donna come tante, come tutte voi” e il “una completa sconosciuta gestisce una fanpage su instagram sui look delle mie figlie.” Leandra siede, al momento, su oltre un milione di followers accumulati sulla piattaforma, senza dubbio Grazie ad un costante impegno, e Grazie all’esperienza di Man Repeller. Il sito, commemorato come un luogo “che celebrava l’espressione di sé attraverso la moda”, sicuramente ha ispirato tant? nei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)Cohen non sembra una newyorkese come tante neanche ad impegnarcisi, ma i punti per l’impegno vanno assegnati. La fondatrice di Man Repeller, il sito di moda che ha chiuso i battenti l’anno scorso, ha infatti sempre investito in una particolare immagine di sé. Bilanciata perfettamente tra l’eccentrico e l’elegante, tra il relatable e l’aspirational. Tra il “sono una donna come tante, come tutte voi” e il “una completa sconosciuta gestisce una fanpage su instagram sui look delle mie figlie.”siede, al momento, su oltre un milione di followers accumulati sulla piattaforma, senza dubbioad un costante impegno, eall’esperienza di Man Repeller. Il sito, commemorato come un luogo “che celebrava l’espressione di sé attraverso la moda”, sicuramente ha ispirato tant? nei ...

