Calcio: Lega Pro a fianco di Libera contro le mafie (Di sabato 20 marzo 2021) Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - Lega Pro affianca l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32esima giornata di campionato di Serie C, i campi di Calcio si trasformeranno in luoghi della memoria. I capitani delle squadre della Lega Pro scenderanno in campo indossando la maglia 'Lo sport non vi dimentica' per celebrare la XXVI giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Le maglie, realizzate anche grazie alla collaborazione di Erreà, verranno successivamente messe in vendita sui canali online di Libera e il ricavato devoluto interamente all'Associazione. “Qualche tempo fa ho avuto il piacere di incontrare Don Luigi Ciotti ed ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) -Pro affianca l'Associazionedi Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle. Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32esima giornata di campionato di Serie C, i campi disi trasformeranno in luoghi della memoria. I capitani delle squadre dellaPro scenderanno in campo indossando la maglia 'Lo sport non vi dimentica' per celebrare la XXVI giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle. Le maglie, realizzate anche grazie alla collaborazione di Erreà, verranno successivamente messe in vendita sui canali online die il ricavato devoluto interamente all'Associazione. “Qualche tempo fa ho avuto il piacere di incontrare Don Luigi Ciotti ed ...

Advertising

Inter : ?? | INSIEME Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con… - SerieA : Lega Serie A ed @EA_FIFA_Italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo. Scendi in campo con la divisa KE… - Gazzetta_it : Il rinvio di #JuveNapoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: 'Favorisce un club' - An_Bion : Lettera di #Sky alla Lega Serie A: «La nostra offerta è valida e va votata» - Il Sole 24 ORE @sole24ore @SerieA… - pandabianco : RT @EL10juve: Protestano da sempre per la presunta ingerenza della Juve sul calcio italiano, poi però si lamentano se il nostro Presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lega Diritti tv: Sky a Lega A 'nostra offerta valida, va votata' Inoltre, l'invito a dettagliare l'offerta con l'indicazione dell'impegno della Lega a distribuire il proprio canale con le partite di Serie A direttamente agli utenti, è stato esplicitamente fatto ...

Top Ten: i calciatori senza scudetto più presenti di sempre 8) Antonio Di Natale - Di parole per l'amore tra uno dei più grandi campioni del nostro calcio e l' ... Altri due anni, e poi il ritorno nella città scaligera, stavolta sponda Chievo : si lega ...

Calcio: Lega Pro a fianco di Libera contro le mafie Il Tempo Calcio: Lega Pro a fianco di Libera contro le mafie Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32e ...

Lettera di Sky alla Lega Serie A: «La nostra offerta è valida e va votata» Sky ha inviato una lettera alla Lega di Serie A per sottolineare come la propria offerta sia valida e da votare. Missiva dai legali per contrastare la tesi dell’inammissibilità che si sta facendo stra ...

Inoltre, l'invito a dettagliare l'offerta con l'indicazione dell'impegno dellaa distribuire il proprio canale con le partite di Serie A direttamente agli utenti, è stato esplicitamente fatto ...8) Antonio Di Natale - Di parole per l'amore tra uno dei più grandi campioni del nostroe l' ... Altri due anni, e poi il ritorno nella città scaligera, stavolta sponda Chievo : si...Firenze, 20 mar. - (Adnkronos) - Lega Pro affianca l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti per ricordare le vittime innocenti delle mafie. Da oggi sino a lunedì, in occasione delle partite della 32e ...Sky ha inviato una lettera alla Lega di Serie A per sottolineare come la propria offerta sia valida e da votare. Missiva dai legali per contrastare la tesi dell’inammissibilità che si sta facendo stra ...