Basket | Serie A1 2020 2021 | risultati e classifica

I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l'Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 34 Happy Casa Brindisi 30 Segafredo Virtus Bologna 28 Banco di Sardegna Sassari 24 Umana Reyer Venezia 22 Allianz Trieste 22 Germani Brescia 18 De'Longhi Treviso 18 ———————————- Carpegna Prosciutto ...

