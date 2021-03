Ares Gate, Eva Grimaldi sentita in procura a Roma (Di sabato 20 marzo 2021) Anche Eva Grimaldi è stata convocata in procura come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al suicidio di Teodosio Losito Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Gabriel Garko e adesso anche Eva Grimaldi sono stati sentiti in procura a Roma per l’inchiesta sulla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore è stato trovato morto nella sua abitazione dopo essersi impiccato ad un termosifone a gennaio del 2019. Morte che adesso sembrerebbe intrecciarsi con il fallimento della società. “La procura di Roma, che coordina le indagini per istigazione al suicidio, punta a fare chiarezza sulla gestione della società che, a dicembre 2020, è stata oggetto della sentenza del Tribunale fallimentare – scrive Il Messaggero -. Debiti per un milione e mezzo, ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) Anche Evaè stata convocata income persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta per istigazione al suicidio di Teodosio Losito Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Gabriel Garko e adesso anche Evasono stati sentiti inper l’inchiesta sulla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore è stato trovato morto nella sua abitazione dopo essersi impiccato ad un termosifone a gennaio del 2019. Morte che adesso sembrerebbe intrecciarsi con il fallimento della società. “Ladi, che coordina le indagini per istigazione al suicidio, punta a fare chiarezza sulla gestione della società che, a dicembre 2020, è stata oggetto della sentenza del Tribunale fallimentare – scrive Il Messaggero -. Debiti per un milione e mezzo, ...

Advertising

Parpiglia : - pensieripsyco : @bruttahadid3 ?? ?? ?? Parpi approva. Fa comodo per l ares gate e è amica di Gabriel garko - YesicaMylano : RT @EireenViolet: Ares Gate,versione GF confermata anche in Procura! Nei giorni scorsi Adua sentita in procura come testimone,ha confermato… - carlams6_94 : RT @FreeWor07126242: #rosmello Ares Gate, non solo il suicidio di Losito. Il pm indaga su Alberto Tarallo: 'Tutto pilotato, buco milionar… - EireenViolet : Ares Gate,versione GF confermata anche in Procura! Nei giorni scorsi Adua sentita in procura come testimone,ha conf… -