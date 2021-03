Adriano Celentano, nuovo appello a Fabrizio Corona: “Se dovessi morire adesso…” (Di sabato 20 marzo 2021) Adriano Celentano sembra aver preso molto a cuore la situazione giudiziaria e personale di Fabrizio Corona, al punto che il Molleggiato ha scritto, a distanza di qualche giorno, una seconda lettera all’ex re dei paparazzi. Adriano Celentano, nuova lettera a Fabrizio Corona In queste ore è apparso sul profilo instagram del Molleggiato un secondo messaggio indirizzato a Fabrizio Corona. Il cantante 74enne tenta di risollevare, seppur da lontano, in qualche modo il morale, invitando Fabrizio a non mollare: “«Caro Fabrizio qualcosa mi dice che è in atto un cambiamento… un cambiamento che potrebbe riguardare la tua storia… e non solo la tua, anche la mia, insomma la ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 20 marzo 2021)sembra aver preso molto a cuore la situazione giudiziaria e personale di, al punto che il Molleggiato ha scritto, a distanza di qualche giorno, una seconda lettera all’ex re dei paparazzi., nuova lettera aIn queste ore è apparso sul profilo instagram del Molleggiato un secondo messaggio indirizzato a. Il cantante 74enne tenta di risollevare, seppur da lontano, in qualche modo il morale, invitandoa non mollare: “«Caroqualcosa mi dice che è in atto un cambiamento… un cambiamento che potrebbe riguardare la tua storia… e non solo la tua, anche la mia, insomma la ...

Advertising

Bart1705 : RT @PalermoToday: Celentano scrive ancora a Corona: “Il tuo sciopero della fame fuori moda in tempi di pandemia” - GabrieleCrudele : @mancicu @bianca_cappa Capolavoro, come Adriano Celentano in “Innamorato pazzo”. - benny_bove : RT @Adnkronos: #FabrizioCorona, nuova lettera di Adriano #Celentano - Adnkronos : #FabrizioCorona, nuova lettera di Adriano #Celentano - PalermoToday : Celentano scrive ancora a Corona: “Il tuo sciopero della fame fuori moda in tempi di pandemia”… -